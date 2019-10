Luciana Salazar confesó que muchas famosas le tiraron onda: "Algunas tantean por mi mánager para no mandarse de una"

En medio de una profunda entrevista, Luciana Salazar abrió su corazón y respondió todo tipo de preguntas referidas a su intimidad, sus gustos a la hora del amor… ¡y hasta confesó que fue encarada por varias famosas!

Indagada por Tomás Dente sobre si podría fijarse en una mujer, la participante del Súper Bailando se sinceró desde un móvil para Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): "No, la verdad que no. No me gustan las mujeres, no me genera pero nada de nada. Y dudo que me genere porque, si ya no me genera ahora, ¿me va a generar a los 80?".



Luego, dio detalles de una situación que vivió tiempo atrás: "Una vez una chica se me acercó a un boliche que estaba re de moda y me dijo ‘con la única chica que me quiero ir de acá hoy es con vos’. Yo le dije ‘linda, sos divina, pero no me gustan las mujeres’. Ella no era famosa y era muy linda".

"Me encararon famosas, pero eso no se puede contar. De hecho con alguna quedó alguna fricción. ¿Si estuvo en ShowMatch? ¡Sí!", agregó. Y cuando en el piso nombraron a María Eugenia Ritó, Luciana habló con sus gestos: "Pero no fue la única. Hubo varias. Hubo morochas y muchas rubias".

"Muchas tantean por mi mánager para no mandarse de una. Me puede parecer linda una pareja heterosexual, ahora sola individualmente a una mujer, no. Pero tampoco compartir. Si pienso en un trío, no pienso en dos mujeres jajaja", cerró, divertida.