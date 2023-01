Luca Cubero les dedicó un conmovedor posteo a sus hermanas Indiana, Allegra y Sienna

Luca Cubero, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, tiene una cuenta de Instagram propia que, claramente, manejan su mamá y su papá.

En este momento, Luca está disfrutando de sus vacaciones en República Dominicana con Mica y Fabi. Por eso, expresó cuánto extraña a sus hermanas Indiana, Allegra y Sienna, hijas de su papá con Nicole Neumann.

Mica o Fabi se pusieron en la piel de su bebé para obsequiarle a las adolescentes un conmovedor mensaje, haciendo hincapié en lo unidos que son los hermanos.

LUCA CUBERO LE DEDICÓ ESTE DULCE POSTEO A ALLEGRA, SIENNA E INDIANA CUBERO

"Extraño a mis hermanitas. Amo cuando se pelean por mí para ver quién me da de comer, quién me duerme, quién me cambia, quién me besa".

"¿Quién me va a agarrar primero? Ah, cierto que acá también va a haber discusión. Las amo", expresó Mica o Fabi, con la voz del bebé, al pie de las fotos más lindas del pequeño con las nenas.