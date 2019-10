Lourdes Sánchez reveló las excusas que le pone al Chato Prada para no tener sexo: "Es clave la del cansancio"

La confesión de Cinthia Fernández sobre que hace un mes que no tiene sexo con Martín Baclini desató un intenso debate en Los Ángeles de la Mañana. Luego de que la bailarina explicara que el cansancio por sus participaciones en el Súper Bailando 2019 estaban afectando la pareja, Lourdes Sánchez salió en su defensa y compartió su propia experiencia.

“Es horrible que digan que es por cansancio”, criticó Andrea Taboada. “¿Sabés a cuántas mujeres les pasa eso? No es una locura lo que estamos diciendo”, retrucó Lourdes, sin vueltas.

“¿Vos le decís al Chato Prada ‘me duele la cabeza’?”, quiso saber la periodista. Y la respuesta de Lourdes provocó las risas de todos en el estudio. “¡Miles de veces! Pongo otras excusas también. La del cansancio es clave, ja ja ja”, se rió Sánchez.

“‘No, ensayé mucho’. Me he hecho la dormida miles de veces. Obvio que uso a LAM como excusa, ‘mañana me tengo que levantar temprano’”, completó con humor ante la consulta de Ángel de Brito.

