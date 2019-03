A dos años de dar a luz, Lourdes Sánchez (32) decidió pasar por el quirófano para hacerse un retoque en las lolas. Y a su vuelta a Los Ángeles de la Mañana, la mujer del Chato Prada explicó el motivo por el que decidió hacerse el retoque estético.

"Después de dar la teta dos años, me habían quedado por el piso. ¡Se los juro! No saben las cosas que me ponían en Instagram. Ya sé que no le tendría que dar bola, pero en el fondo me afecta un poquito, y a mí no me gustaba". G-plus

“Hay muchas que no lo cuentan, pero yo lo voy a contar. Falté porque me hice un cambio de prótesis”, afirmó Lourdes. Luego, argumentó su decisión en el hecho de haber amamantado a su hijo, Valentín Prada (2 años y 4 meses): "Después de dar la teta dos años, me habían quedado por el piso. ¡Se los juro! No saben las cosas que me ponían en Instagram. Ya sé que no le tendría que dar bola, pero en el fondo me afecta un poquito, y a mí no me gustaba".

Entonces, en medio del clima de carcajadas y chistes buena onda, Evelyn von Brocke le recomendó que se opere sólo por ella y no por los demás. A lo que la expresidenta del BAR de ShowMatch aseguró: “Lo hice por mí y por un tema de salud”. Cuando sus compañeras le preguntaron cuándo podría estrenarlas el Chato Prada, Lourdes aclaró: “En un mes. Mi doctor me dijo que el jueves ya puedo, ¡pero a mí me parece muy pronto! Estoy con los puntos todavía. No puedo bailar, recién en un mes voy a poder”.

Al final, Lourdes Sánchez confesó feliz: "Me puse más. Tenía 240 y me pusieron 350. Pasa que era eso o hacerme las pinzas, que es muy doloroso". De ahí en más, Cinthia Fernández y el resto de las angelitas debatieron respecto de las diferentes variables para operarse las lolas, con detalles insólitos.