Lourdes Sánchez le puso el cuerpo al homenaje en el Súper Bailando y terminó con la rodilla lastimada: "No me di cuenta"

Que dejaron el cuerpo para meterse entre las cuatro mejores parejas del Súper Bailando, no hay dudas. Así quedó demostrado luego de que Lourdes Sánchez se diera un tremendo golpe en la rodilla tras presentar su homenaje a la lucha de los pueblos latinoamericanos junto a Federico Bal.

Al culminar, Aníbal Pachano tomó la palabra y conmovió con sus palabras, al hablar de la actitud que tuvo el participante en el velorio de Santiago, su papá: "Me encontré con algo distinto, con alegría, fuera de lo común. Todo el mundo disfrutaba del placer de recordar a tu papá. Para mí fue una gran emoción que lo hayas recordado con alegría. Y que nos hayas mostrado una manera diferente de despedir a una persona" , expresó al jurado.

Sin embargo, al finalizar, Marcelo Tinelli reparó en la lastimadura de la bailarina, a quien se la veía con sangre a lo largo de su pierna: "Lourdes ha terminado con la pierna ensangrentada. ¿Qué pasó? Veía eso, que caía la sangre, y digo ‘tremendo’. Pero es un mínimo corte", señaló el conductor.

Por su parte, la pareja del Chato Prada, con quien tiene a su hijo Valentín, atinó a limpiarse con una carilina y reconoció que no se había percatado de lo sucedido: "No me di cuenta", dijo, entre risas.