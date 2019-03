Con un pie afuera del BAR, luego de que Marcelo Tinelli manifestara que quiere ver a Lourdes Sánchez en la pista, la bailarina fue convocada para participar del Bailando de la mano de Fede Bal.

Sin embargo, el actor no está muy seguro de aceptar y explicó el motivo: "De hacerlo, seríamos una pareja de baile, de show, genial, pero hay una cuestión que a mí no me seduce, que es su eterno enfrentamiento con mi ex. Si la idea de la gente es que yo vaya y hable mal de mi ex, no va a pasar. Tengo los mejores recuerdos de ella y si llego a bailar con Lourdes, esa sería la antipropuesta. Además, todas las fans de Laura, mías, de la pareja, aún no empezó el programa, y me dicen '¡¿cómo vas a hacer una cosa así?!', '¡Traidor!'. Pero paren un segundo, si piensan que voy a hablar mal de una exnovia, no lo voy a hacer porque nunca lo hice", dijo en la nota de El espectador, por radio CNN Radio Argentina, que Ángel de Brito compartió en LAM.

"La idea de bailar juntos fue mía. Lo dije una vez yo acá, me escuchó la productora Pato, y dijo: '¡Qué buena idea que tuvo Lourdes!'. Y ahí lo llamaron a Fede". G-plus

Atenta a sus palabras, Lourdes le respondió: "Tengo muchas ganas de bailar con él, pero tampoco... todo bien. Me quedó en el BAR, tranquilita... No voy a hablar de Laurita, ya fue... Hay que mirar el lado artístico, creo que podemos hacer cosas re copadas", comenzó diciendo la mujer del Chato Prada, quien terminó rematando el tema con una divertida y chicanera respuesta.

"¿De quién fue la idea (de que bailen juntos)?", le consultó De Brito. Y ella, haciendo gala de su humor, contestó: "La idea fue mía. Lo dije una vez yo acá, me escuchó la productora Pato, y dijo: '¡Qué buena idea que tuvo Lourdes!'. Y ahí lo llamaron a Fede".

Con la misma picardía con la que contestó la panelista, Ángel, le comentó: "Fede es tu salvavidas (para estar en la pista)". Pero ello lo desestimó por completo: "No es mi salvavidas, para nada".

Antes de cerrar el tema, le consultaron por el coreógrafo y bailarín Mati Napp, el coach preferido de Bal. Y Sánchez fue categórica: "Yo no lo quiero a Mati Napp y él a mí tampoco. Es una persona canchera que se cree mil... Igual, nosotros tenemos la propuesta para tener otro coach".