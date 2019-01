Fueron meses de puro baile, cruces mediáticos y la consagración de un campeón. Sin embargo, a un mes de haber finalizado Bailando 2018, los debates sobre los roles de los jurados y participantes en el certamen siguen estando latentes en los programas de televisión.

Una de las que reavivó el tema recientemente fue Laurita Fernández, quien dio detalles de sus sensaciones en su paso por el ciclo: "Me di cuenta de que no me sé desenvolver ni me gusta, no me sentí cómoda en el rol de jurado en ese formato. La devolución es como que no tenía sentido", había contado en diálogo con Por si las moscas, por La Once Diez.

Lourdes Sánchez: "Laurita Fernández le sacó la nariz al payaso porque, en cierta forma, dijo que la producción le pedía una cosa y no podés contarlo si te están pidiendo que hagas otra cosa. Ella no puede hacer eso". G-plus

Fue entonces que en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito adelantó que tenían la palabra de la bailarina sobre sus dichos y Lourdes Sánchez lanzó con ironía: "¡Ay, seguro se arrepintió! Seguro dijo que no había querido decir eso".

Por último, la panelista cerró su análisis con una picante frase: "Laurita le sacó la nariz al payaso porque, en cierta forma, dijo que la producción le pedía una cosa y no podés contarlo si te están pidiendo que hagas otra cosa. Ella no puede hacer eso".

¡No hay tregua!