Lourdes Sánchez, furiosa tras ser echada del WhatsApp de participantes de La Academia: "No quiero estar y menos en un grupo tan careta"

Luego de ser eliminada del chat de los participantes que forman parte de La Academia de ShowMatch, Lourdes Sánchez no dudó en volcar su bronca, hacer su descargo y dar que hablar con una jugosa información que podría dar que hablar.

Indagado por cómo se llegó a esta resolución de dejar a su compañera afuera del grupo, Lizardo Ponce –uno de los administradores- se sinceró en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): “Voy a admitir algo. Ese grupo está silenciado en mi teléfono y no leí mucho lo que pasó ayer. Estuve laburando todo el día”.

“Estoy al tanto y, por lo que tengo entendido, es que Rocío Marengo (la creadora del chat) dijo que tenía muchos pedidos para eliminar a ciertos participantes y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces puso de administradores a otros miembros para que eliminen a quienes quieran”, agregó.

“Yo no quiero estar en ese grupo, gracias; y menos en un grupo tan careta porque todos los que están ahí son unos caretas". G-plus

Fue entonces que Lourdes sentó postura sobre la posibilidad de ser incorporada: “Yo no quiero estar, gracias; y menos en un grupo tan careta porque todos los que están ahí son unos caretas. Y, ¿sabén por qué? Porque tengo mucha información de dos participantes que están ahí adentro, que en cámara festejan y dicen ser amigos, cuando yo tengo captura de cómo defenestran a participantes que están acá adentro. Yo voy a decir eso, así que son unos caretas”.

“Y vos, que seguramente en este momento tenés cola de paja, sos una careta. Es una mujer que defenestra a otra mujer de La Academia. Nada me dolió menos que me saquen. Lo único que quiero decir es que es horrible que te eliminen de un grupo pero calculo que es porque soy muy amiga de Ángel de Brito y siempre sube capturas del chat, pero yo no soy. Sí fui la primera vez per me pareció divertido, pero después no”, cerró la pareja del Chato Prada, sin filtro.