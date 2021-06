Lourdes Sánchez bancó a Charlotte Caniggia en su pelea con Pampita: "Qué feo que le diga que baila horrible"

Charlotte Caniggia intentó lucirse en la pista de La Academia de ShowMatch (eltrece) interpretando a Amy Winehouse. Sin embargo, su performance se vio opacada por el escándalo que se desató cuando se cruzó muy fuerte con Pampita.

A la polémica salida de Charlotte del programa de Carolina, Pampita Online, se le sumó el tremendo posteo de la participante contra el jurado. Pampita no dejó pasar la fuerte crítica que Charlotte les hizo y le puso los puntos. Este malestar se vio reflejado al aire a partir de un fuerte cruce entre ambas.

Sin embargo, fue la tajante devolución de la jurado hacia la participante lo que hizo que estallara el escándalo. "No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mier...", sentenció.

Muy atenta a lo que estaba sucediendo al aire, Lourdes Sánchez sentó posición en Twitter y se puso del lado de Charlotte. "Qué feo que le diga que baila horrible, eso no está bueno", opinó.

Luego de que tratara de "cuco" a una seguidora que la tildó de "envidiosa", contó qué le habría molestado a Pampita de Charlotte. "Le dolió que le dijera falsa", sentenció.