Los looks de los Martín Fierro 2022: el filoso análisis de Mariano Caprarola sobre la alfombra roja

Mariano Caprarola habló en exclusiva con Ciudad e hizo un análisis sin filtros de los looks con los que los famosos asistieron a los Premios Martín Fierro 2022.

El experto fashion de La Jaula de la Moda (lunes a viernes 19 hs. por Ciudad Magazine) opinó sobre las celebridades que desfilaron por la alfombra roja en la esperada noche.

Agustina Cherri, Susana Giménez y Pampita, fueron algunos de los looks con los que Mariano quedó encantado, no tanto así con los de Flor de la Ve, Mariana Genesio Peña y Jimena Barón.

Más sobre este tema Martín Fierro 2022: seguí el minuto a minuto de la premiación

SUSANA GIMÉNEZ, VESTIDA POR LA DISEÑADORA JENNY PACKHAM, EL MISMO VESTIDO QUE USÓ KATE MIDDLETON

“Deslumbrante, perfecta, internacional, creo que es uno de los mejores looks que ha usado en los Martín Fierro porque es moderno, canchero, suelta, cómoda, no está ajustada, eligió una diseñadora que todo lo que hace es maravilloso”.

PAMPITA LLEVÓ PUESTO UN VESTIDO DE LA DISEÑADORA ELSA SERRANO

“Ella es la más inteligente, fue algo pensado, le hizo un homenaje a una número uno que ganó un Oscar, inteligencia absoluta de parte de ella que pocas la tienen”.

FLOR DE LA VE LUCIÓ UN VESTIDO DE ADRIÁN BROWN

“Eligió un color espléndido, pero es un vestido demasiado protagónico para alguien que no está nominado. Claramente engalana la fiesta, que es uno de los oficios que ella sabe hacer, darle lujo, pero me parece que es un look para una gran gran protagonista”.

MARIANA GENESIO PEÑA, VESTIDA POR JORGE REY

“Es un lindo color, tal vez a mi gusto el corset es desbocado, yo hubiera jugado con menos cosas ahí, quizás más plumas pero no tan desbocado el escote”.

AGUSTINA CHERRI, POR MARÍA GOROF

“Hermosa, su maquillaje, su pelo, su todo se convirtió en un todo en ella”.

JIMENA BARÓN, POR NERETTA

“Estuvo como para un premio de la música”.

Fotos: Movilpress.