Lolo Rossi se peleó con Aníbal Pachano en ShowMatch: "No nos trates mal porque no tenés ningún derecho"

Las coincidencias en las coreografías de los equipos de Sofía Pachano y el que forman Rodrigo Noya con Bianca Iovenitti hicieron que los jurados del BAR responsabilicen a las jefas de coaches. Aníbal Pachano fue uno de los que se mostró más enojado, pero Lolo Rossi se cansó y lo frenó en seco.

“Yo te voy a decir algo, Lolo. Si sos la que supervisa tenés que saber perfectamente cómo va el movimiento. No vengas a buscar excusas que no existen”, lanzó el coreógrafo, enojado. “Estoy un poco cansada, Aníbal, que me trates mal a mí y a todos los coachs. Entonces, con respeto”, lo cruzó ella rápidamente.

"No nos trates mal porque no tenés ningún derecho. Yo lo superviso, no te preocupes". G-plus

Sin embargo, él siguió insistiendo. “Me parece que tenés que supervisar”, continuó, mientras seguía criticando el rol de Eugenia López Frugoni y de Lolo. “No nos trates mal porque no tenés ningún derecho. Yo lo superviso, no te preocupes”, finalizó picante Lolo Rossi. ¡Filosa!