Loli Ruiz, la bailarina de Agustín Barajas en La Academia, sufrió acoso en un colectivo: "Las mujeres la estamos pasando muy mal"

Muy triste, Loli Ruiz, la bailarina de Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín, contó un grave episodio que sufrió en la vía pública al viajar en colectivo. Mientras intentaba reconstruir los hechos, se la pudo ver muy angustiada en La Academia de ShowMatch (eltrece).

"Marcelo (Tinelli), las mujeres la estamos pasando muy mal. Yo me manejo en colectivo, vengo acá y voy a mi casa así. No se puede estar tranquila, no le conté a mi familia porque no la quería preocupar pero ayer fue acosada en el colectivo. Y casi me roban también, me sentí muy sola, vulnerable", expresó, con lágrimas en los ojos.

"No hice la denuncia. No había nadie, estaba sola. Las mujeres vivimos esto todos los días y esta no es la primera vez, hace poco también... No puedo ni hablar, me acuerdo del momento y me pone muy mal... No sabemos qué hacer las mujeres ya", sentenció luego de que Lourdes Sánchez destacara su valor al contarlo.

Si sufrís, sufriste o conocés a una víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.