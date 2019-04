Una de las participantes más jóvenes del Súper Bailando que debuta la semana que viene en la pantalla de eltrece es Lola Latorre, quien a sus 18 años puede ser una de las revelaciones de este año en ShowMatch.

Las cámaras de Siempre Show (Lunes a Viernes de 20 a 21 hs por Ciudad Magazine) encontraron a Lola en pleno ensayo junto a su bailarín, Facundo Insúa, y la modelo mostró feliz por ser parte del ciclo de Marcelo Tinelli: “Siempre, desde chiquita quiero hacer esto. Estoy re contenta”, aseguró.

Cuando su coach elogió sus habilidades para el baile, Lola pidió que no generen muchas expectativas. Entonces, el notero le preguntó: “Si Pampita te queire poner un cero, ¿qué pasa?” y ella respondió “¡no debería”.

El cronista le consultó si tiene miedo de que el enfrentamiento de Pampita y su mamá Yanina Latorre le genere problemas con la jurado: “No, eso no, somos dos personas diferentes”.

Al ser consultada sobre las figura que están enojadas con su mamá por sus críticas, Lola se sinceró y volvió a nombrar a Pampita: “Yo no quiero pelearme con nadie, quiero ir a divertirme. Espero que la gente pueda entender eso y no ataquen a alguien porque su mamá o papá hizo tal cosa. No debería haber nada en contra mío cuando estoy recién arrancando y nunca dije nada, no tengo nada en contra de nadie. Es más, justo con Pampita, de verdad es una referente. Espero no tener ningún inconveniente ni que lo que diga mi mamá me traiga problemas porque pensamos diferente. Somos dos personas diferentes y hacemos las cosas de forma diferente”.