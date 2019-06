En ShowMatch las internas entre sus diferentes figuras son parte del día e incluso se da entre aquellos que recién están comenzando en el big show de Tinelli. Y parece que ya hubo chispas entre Lola Latorre, la hija de Yanina, con el novio de Morena Rial, Facundo Ambrosioni.

“¿Es cierto que el novio Figuretti de Morena quiso saludar a tu hija?”, le preguntó picante Ángel de Brito a Yanina Latorre en LAM. “Sí, Lolita le dijo ‘si criticás a papá, yo no saludo a nadie’. ¡La amo! No lo saludó porque no vale la pena. Metió al padre y no tenía nada que ver, siempre se agarran con la fácil”, reveló Yanina, dejando en claro que el desaire de su hija fue por que él ninguneó a Diego Latorre.

Una semana antes el joven futbolista aseguró que no se sacaría una foto con Diego Latorre porque “ni que fuera Oscar Ruggeri o alguien importante, ¿no?". Sin vueltas, Yanina fue al ataque: "La voy a hacer cortita y al pie. Vos dijiste que mi marido no era nadie y que hablabas de gente importante como Ruggeri, que Ruggeri es muy importante, y mi marido también. A los 20 años, Diego estaba jugando la Copa América y salió campeón. Y vos estás yendo a cartonear a la previa del Bailando. Besito grande”, lanzó, contundente.

También en el ciclo Yanina criticó la aparición de Morena y su novio en ShowMatch: “Yo no entendí esto. El bebé salió ayer de la clínica y ella y el novio estaban en el Bailando. ¿Quién se quedó con el bebé recién salido de la internación? Lo pregunto como madre. Se hubiera quedado el padre, es un bebé muy pequeño”, comentó, filosa.

