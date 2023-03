Locomotora Castro compartió los detalles de su dura infancia: "Me molían a palos"

La vida de Jorge “Locomotora” Castro fue exitosa en cuanto al deporte, pero su infancia, tal como él lo reconoce, fue muy dura.

“Cuando era chico mi mamá me mandó con mi papá a Catamarca y no la pasé bien. Él junto a mi abuelo me molían a palos, pero no creo que esa violencia me haya marcado. Nunca fui rencoroso ni vengativo”, recordó el exboxeador, en entrevista con Leandro Rud por C5N.

Castro se detuvo en la charla en un momento en el que tenía 14 años y su madre fue a visitarlos. Fue ahí cuando se percató de que "Roña" pasaba hambre y frío: “Me vio muy flaquito me llevó de nuevo a Caleta Olivia. Yo estoy muy agradecido a mi mamá por haberme llevado. Nunca creí que iba a llegar dónde llegué, de recorrer tantos países”.

LA CARRERA DE LOCOMOTORA CASTRO ARRIBA DEL RING

El exboxeador tuvo su primera pelea a los 15 años en su ciudad natal y desde ese momento no volvió a bajar del ring. Pasó 100 peleas sin perder y cuando tenía 17 llegó a Buenos Aires, donde sufrió su primera derrota. Pero eso no lo detuvo.

Por otro lado, reconoció que siempre “con la fama se te pegan las mujeres, pero tuve suerte de tener mujeres muy buenas”. “Igual era un marinero, en cada puerto un amor. Pero no me arrepiento de nada”, sostuvo.

"Tengo 15 hijos de 6 matrimonios. Con todos me llevo bien, pero me encantaría conocer a una hija que vive en Paraguay y otro hijo en Génova, Italia". G-plus

“Tengo 15 hijos de 6 matrimonios. Con todos me llevo bien, pero me encantaría conocer a una hija que vive en Paraguay y otro hijo en Génova, Italia. Me duele no poder conocerlos, perdí contacto y la nena sé que estuvo en Argentina, pero no se cómo contactarla. Si me quiere conocer, estoy dispuesto a hacerlo, encantado”, se sinceró.