Llegó Merlina, el regreso a la pantalla chica de Los locos Addams

Las historias y personajes sombríamente cómicos del universo de "Los locos Addams" vuelven una vez más a la pantalla chica con el estreno de "Merlina".

Esta serie llega con el distintivo toque visual del excéntrico Tim Burton en el rol de productor ejecutivo para narrar el paso por el colegio secundario de la macabra adolescente del título, que deberá resolver un gran misterio familiar mientras intenta sobrevivir en ese mundillo centennial, y que ya puede verse en la plataforma de streaming Netflix.

Con el papel principal a cargo de la joven Jenna Ortega -que viene de trabajar en tiras como "Jane the Virgin" y "You"-, esta nueva adaptación de los cómics publicados por Charles Addams en la prestigiosa revista The New Yorker desde fines de los 30 pone el foco en la hija del macabro matrimonio conformado por Homero y Morticia, esta vez en la piel de los reconocidos Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones.

"Mi primer amor fueron las tiras cómicas y los dibujos de 'Los locos Addams', por lo que soy su fan desde hace mucho. Creo que todas las familias son extrañas, y la familia Addams simboliza muy bien lo que siento por ellas. Nunca he conocido a una que no tenga una naturaleza extraña. Y, en particular, me encanta Merlina. Obviamente no soy una adolescente, pero creo que en mi vida pasada pude haberlo sido, porque siento que comparte mi visión del mundo", aseguró Burton a Télam.