El llanto de La Tora tras descubrir que Mora fue agredida en un boliche: "Qué bronca me da"

Sin ocultar la angustia que le despertó el relato de su amiga, Mora Jabornisky (a quien conoció en su paso por Gran Hermano 2022), Lucila “la Tora” Villar rompió en llanto en medio de un vivo de Twitch.

Todo comenzó cuando Mora le contó a La Tora la agresión que sufrió en un boliche: “Estábamos con mi grupo de amigos pidiéndole a los chabones que se fueran, que nadie les quería pegar, solo que se fueran”, comenzó diciendo.

“Nosotras no nos queríamos meter porque si ya nos habían pegado, imaginate. Encima, cuando le dijimos al chabón que le había pegado a una mujer, nos dijo ‘si quiero las cag… a palos’”, agregó.

Más sobre este tema "Hay un montón de formas de ganar guita": a La Tora la acusaron de dejar sin trabajo a Juan Reverdito y respondió con todo

Tras escucharla, La Tora compartió sus sentimientos con sus seguidores: “Realmente, agradezco no haber estado porque te juro que iba a ser noticia en todos los portales. Yo en esas cosas me desconozco. Conmigo no van a pasar esas cosas y siempre dije ‘si pasan, que sea a mí y no a mis amigas’”.

“Qué bronca me da. Son una manga de cag…. Obviamente, no hay que reaccionar con violencia, pero a mí me llegan a tocar a una de mis amigas y le rompo la boca. No me gustaría que nadie tenga que pasar por esa situación”, cerró la joven, con lágrimas en los ojos.

Más sobre este tema Julieta Poggio fue a ver a Bizarrap con Nacho y La Tora: look full amarillo y noche de amigos

ROBERTITO FUNES MANDÓ AL FRENTE A LA TORA Y MOSTRÓ SU FONDO DE PANTALLA EN VIVO

Luego de que Ignacio “Nacho” Castañares se haya mostrado muy angustiado por la partida de Lucila “La Tora” Villar, Robertito Funes mandó al frente a la exparticipante en Gran Hermano, la noche de los ex y mostró su particular fondo de pantalla de su celular.

“Una cosa. ¿Me pasas tu celular por favor, Tora? Perdón, pero miren la foto de fondo pantalla que tiene… ¡Nacho y La Tora!”, reveló el conductor del programa de Telefe, ante la sonrisa pícara de Lucila, mostrando la foto en blanco y negro donde se la ve a ella muy acaramelada con su compañerito, con quien comenzó una historia de amor dentro del reality.

Fue entonces que Lucila se sinceró sobre sus sentimientos hacia Nacho: “Estoy hasta las manos. Esta foto la saqué de Instagram. Vamos a poder cumplir un montón de cosas porque nos conocemos los dos”.

ROBERTITO FUNES EN VIVO: "UNA COSA. ¿ME PASAS TU CELULAR POR FAVOR, TORA? PERDÓN, PERO MIREN LA FOTO DE FONDO PANTALLA QUE TIENE… ¡NACHO Y LA TORA!". G-plus

Por último, la invitada de la noche remarcó que su segundo ingreso a la casa marco un antes y un después en la relación con el joven: “”.