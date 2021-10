El llanto de Rodrigo Tapari tras quedar eliminado de La Academia frente a Rocío Marengo: "Fue una experiencia inolvidable estar acá"

Luego de que culminara el ritmo de homenajes, Marcelo Tinelli develó el voto secreto de Hernán Piquín y Mario Guerci, Rocío Marengo, Celeste Muriega y Rodrigo Tapari quedaron en la cuerda floja a un paso de quedar afuera del certamen.

Fue entonces que, luego de que Ángel de Brito, Guillermina Valdés, Jimena Barón, Piquín y Carolina Ardohain decidieran salvar al modelo y la bailarina, Tapari y Marengo debieron esperar a que el conductor diera a conocer cuál fue la elección final de los jurados.

Por último, antes de terminar el programa, el presentador despejó todas las dudas: De Brito, Hernán y Jimena decidieron darle una nueva oportunidad a Rocío, mientras que Pampita y Guillermina se inclinaron por el artista.

Tras escuchar a Tinelli, Rodrigo romìó en llanto y se despidió del show: "Fue una experiencia inolvidable estar acá, ya me pasó en el Cantando. Estuve evitando llorar todo este tiempo porque sino mi esposa me reta. Pero fue muy emocionante. Me sentí amado, respetado, elogiado y uno más de ustedes. Nunca imaginé estar en esta pista y me llevo hermosos recuerdos y hermosos momentos vividos. Gracias. Le dedico todo lo que pasó en este programa a mi vieja, mi viejo, mi esposa, mis hijos que los amo y a mis amigos que están en el cielo".

De esta manera, el músico se suma a la lista de eliminados junto a Ariel Puchetta, Mariela “La Chipi” Anchipi, Sofía “Jujuy” Jiménez, El Polaco junto a Barby Silenzi, Lionel Ferro, Nazareno Móttola, Romina Richi, Julieta Puente, Cucho Parisi, Charlotte Caniggia, Barby Franco, Mar Tarrés, Débora Plager; y Ulises Bueno, Mariana Genesio Peña, Ángela Leiva, Flor Vigna, Julieta Nair Calvo, Luciana Salazar, Karina La Princesita y el Chato Prada junto a Lourdes Sánchez que optaron por abandonar el certamen.