El llanto de una participante de Bake Off Argentina en pleno desafío: "El jurado me va a decir que el bizcocho no es rico"

A poco de comenzar Bake Off Argentina, los participantes ya comienzan a sentir los nervios y la presión de dejar todo en la cocina para deleitar el paladar de Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar. Y en medio de los nervios, Celeste Hernández no pudo evitar quebrar en llanto al ver que su creación no salió como lo esperaba.

La participante, que el lunes pasado se llevó todos los halagos y los días siguientes estuvo en la cuerda floja, se angustió frente a sus compañeros en el reality de Telefe que conduce Paula Chaves.

Al verla, Dolli intentó consolarla: “Celeste, ¿qué pasa?”, indagó. A lo que la concursante se sinceró: “No me sale el bizcocho de yerba mate. Ya lo hice dos veces y todavía no coaguló”, detalló, con lágrimas en los ojos.

Celeste Hernández: "No me sale el bizcocho de yerba mate. Ya lo hice dos veces y todavía no coaguló". G-plus

Fue entonces que la chef le dio varios consejos: “Vamos a mirar. No está nada líquido esto, está perfecto. Es un poquito apelmazado. Hay que saber resolver. Vas a hacer más chica la torta, lo vas a cortar en capas finitas y eso se va a disimular. ¡Vamos, relajá!”.

Dolli Irigoyen: "Hay que saber resolver. Vas a hacer más chica la torta, lo vas a cortar en capas finitas y eso se va a disimular. ¡Vamos, relajá!". G-plus

“El jurado me va a decir que el bizcocho no es rico”, cerró la licencianda en turismo, quien no se mostró muy confiada del plato que posteriormente iba a presentar ante los profesionales.