El llanto de Pampita al hablar de sus hijos: "De todo lo que hice en esta vida, ellos son lo más lindo"

"De todo lo que hice en esta vida, lo más lindo, lo más espectacular que hice, fueron mis hijos y ojalá los pueda recordar". Con esa tierna frase, Pampita resumió, en PH, podemos hablar, el profundo amor que siente por sus hijos, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, luego de ver el video sorpresa que le grabó Benicio, pidiéndole con suma inocencia que no lo olvide "cuando sea viejita".

Sin contener las lágrimas de emoción y orgullo, la modelo agregó: "Ojalá la memoria me acompañe y me acuerde siempre de estos amores de mi vida, de su piel, de sus cosas graciosas, de sus berrinches, de las mañanas… Ojalá la mente me acompañe hasta el último día y pueda tener todos estos recuerdos en mi corazón, en mi cuerpo y en mi cabeza".

El video que Pampita vio en PH fue el que revolucionó esta semana su Instagram, y el mensaje de Benicio fue el sigiente: "Por si estás vieja, tenés que ver este video. Si no te acordás de nosotros, cuando te hagas vieja, tenés que amarnos un montón, y nosotros vamos a ser tus nietos. Cuando seas vieja, acá abajo tenés que ver este video que te hice a vos. Te hice tres videos para que me recuerdes. Mamá, por favor, ¿me vas a recordar? Prometeme, te amo mucho".