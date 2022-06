El llanto de Melody Luz y el consuelo de Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos: "Me quedo por vos porque no te quiero extrañar"

En medio de la cuenta regresiva por saber quién será el gran ganador de El Hotel de los Famosos, Melody Luz rompió en llanto y Alexander Caniggia no dudó en consolar a su novia, quien amagó con querer abandonar el programa de eltrece.

“No tengo más ganas de estar acá. Me quiero ir”, atinó a decir la bailarina antes de romper en llanto. Fue entonces que el hijo de Mariana Nannis no dudó en ir a contenerla: “Tranquila, amor. Te amo. Tranquila, bebé. Queda poquito”

“Estoy cansada. Me quiero ir a mi casa. Faltan muchos juegos y no me quiero lastimar el cuerpo. Estoy cansada de jugar, no quiero más nada. Quiero ver a mi perra, la quiero abrazar”, continuó, visiblemente movilizada.

"No tengo más ganas de estar acá. Me quiero ir. Me quedo por vos también porque no te quiero extrañar". G-plus

“Me quedo por vos también porque no te quiero extrañar”, cerró Melody, quien aseguró que sigue en juego para estar cerca del hombre que conquisto su corazón y a quien conoció dentro del ciclo.