El llanto de Matilda Blanco al hablar del secuestro a su papá en plena dictadura militar: "Cuando volvió a casa no era el mismo"

Con los sentimientos a flor de piel, Matilda Blanco abrió su corazón en PH, podemos hablar y habló de una de las etapas más difíciles de su infancia cuando vivió en primera persona la dictadura.

“Una noche del año ‘78 vinieron a buscar a mi papá a las 4 de la mañana, en plena dictadura. Yo era chica y no entendía mucho, pero fue un momento tremendo no solo por lo violento sino por la falta. Yo tuve un final feliz porque lo largaron, pero fueron casi dos años que estuvo secuestrado y no sabíamos dónde estaba”, expresó al aire.

“En ese momento vivíamos en La Plata, fue un lugar terrible. Estuvo secuestrado y fue torturado. Fue difícil la vuelta porque no podíamos sacarle nada, no podía contar nada. Nos avisaron que iba a volver a casa porque lo habían soltado”, agregó, quebrada hasta las lágrimas.

Y cerró, visiblemente sensibilizada: “Fue terrible porque volvió muy distinto, pero enseguida lo reconocimos. Fue terrible porque no teníamos para comer. Una vez nos dijeron ‘algo habrá hecho (mi papá)’. Quiero decirle a esa gente que la tengo en mi memoria. Mucho tiempo después pudo recomponer. Murió de cáncer, que estaba muy pegado a su corazón, y para mí tuvo que ver con lo que le pasó”.