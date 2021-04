El llanto de Luis Ventura por la muerte de Mauro Viale: "Ya no lo voy a ver todas las tardes"

Entre lágrimas y muy movilizado, Luis Ventura habló en Los Ángeles de la mañana de la muerte de Mauro Viale con dolor, pero también con su recuerdo como amigo y profesional de los medios.

“Es una muerte que lloro porque para mí fue no solamente un amigo, fue un maestro”, aseguró el periodista. “La noticia esta vez fue Mauro. No sé si le hubiera gustado darla (sic). A mí me quiebra, yo había estado con él en la semana”, expresó, emocionándose.

“Ya no lo voy a ver todas las tardes como lo veía. Todas las tardes nos cruzábamos e intercambiábamos información. Un gladiador, un guerrero de la noticia, un periodista de raza. Como Chiche Gelblung, como Santo Biasattti. De esos tipos que cuando se mueren se rompe el molde, no hay otro”, aseguró, súper sensibilizado.

“Era el abanderado del último momento”, dijo Luis Ventura, para terminar lanzando un “Mauro, te quiero” para despedirlo.