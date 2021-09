El llanto desconsolado de Francisco Benítez en la final de La Voz: "Estoy totalmente agradecido con la gente"

Francisco Benítez se convirtió en una de las revelaciones de La Voz Argentina y, como tal, logró sortear las batallas, los knockouts y los playoffs y llegó a la final con mismas posibilidades de ganar que los otros participantes, representando al Team Soledad Pastorutti. Este domingo, el joven se conmovió ante las muestras de afecto de sus familiares y no dudó en agradecer entre lágrimas a todos los que hicieron posible que llegara a esta etapa de su vida.

Junto a Marley y Soledad Pastorutti, Francisco video un video que la producción preparó con los saludos y buenos augurios de su mamá, su papá, sus hermanos, su novia Rocío, que espera a su hijo, y los vecinos de Colonia Tirolesa, de donde es originario.

“No tengo palabras para agradecer esto que me da la vida que es estar mal y que después cambie todo, en todo sentido. Yo no creía en nada de eso, y el estar acá es como que me cambió todo, de verdad”, dijo Francisco, notablemente quebrado por estas demostraciones.

“En serio, estoy totalmente agradecido con toda la gente, con mi familia, que siempre confió en mí, y de toda la gente que me conoció desde chico y que siempre estuvo ahí, y eso es lo que vale”, agregó Francisco Benítez.

“Él es como la voz que acaricia el alma de toda la gente. Vos sos como la voz de todo un pueblo y te quiero decir que tenés un talento increíble, y lo importante es que esta noche gane el talento”, le señaló Soledad Pastorutti, para confortarlo.