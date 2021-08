El llanto de la Chipi tras el enojo por los reemplazos: "Me angustié porque el reclamo es válido y soy sustituta"

La polémica por los reemplazos en La Academia llegó a un punto en el cual Marcelo Tinelli debió marcar la cancha: "Después de este ritmo (súper duelo), quedamos en que vamos a limitar los reemplazos, porque sino, como aparte vienen parejas nuevas, es imposible". Palabras que repercutieron hondo en Mariela "la Chipi" Anchipi, quien sustituye a Sofía "Jujuy" Jiménez.

Atenta a las quejas de Rocío Marengo, como líder de la rebelión tras bambalinas, la esposa de Dady Brieva lloró: "Yo estoy en este certamen desde siempre y sé que tienen razón. Por otro lado, tengo la presión de cuidarle el lugar a quien me pidieron".

Acongojada, la Chipi explicó su dilema: "Me vi en el medio de una disputa que es verdad el reclamo que hacen. No es lo mismo que esté bailando y a que esté bailando Jujuy. Para la gente que está trabajando todos los días es mucha presión. Yo me tuve que aprender cuatro coreografías en cinco días".

G-plus

"Es un montón para mí que soy profesional, y para la gente que no lo es mucho más. Es como el doble", continuó. Ahí, la Chipi se sinceró: "Me angustié porque sentí que el reclamo era súper válido y a la vez estaba involucrada porque yo soy un reemplazo que bailo. Tengo la responsabilidad de no fallarle a nadie, entonces me emocioné".

Por otra parte, si bien en un momento Marcelo Tinelli había justificado el reemplazo de Viviana Saccone por la coreógrafa la Catta por problemas familiares de la actriz, el sábado por la noche aclaró por redes sociales que la protagonista de Divino divorcio tenía pactada una gira los fines de semana por el interior de antemano, ya que en realidad los viernes antes estaba el especial de humor.