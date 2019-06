La llamativa respuesta de Dolores Barreiro sobre su separación con Matías Camisani: por qué no lo considera "ex"

La modelo, que había preferido no dar detalles sobre su ruptura amorosa, explicó por qué no se refiere al papá de sus hijos como expareja.

Tras 21 años en pareja y cinco hijos en común, Dolores Barreiro (43) se separó de Matías Camisani (48) y, desde que anunció la ruptura amorosa, dejó muy en claro que no daría demasiados detalles. Por eso, sorprendió a los televidentes cuando en PH, Podemos Hablar, se refirió a cómo mutó su vínculo con el padre de sus hijos.

En el programa, el conductor, Andy Kusnetzoff, pidió que en el segmento Punto de Encuentro dieran un paso al frente los invitados que "se lleven bien con sus exparejas". Para sorpresa de los presentes, Dolores se quedó en el lugar y, fiel a su estilo, Andy reaccionó con una pregunta incisiva.

Al notar que Dolores no había dado un paso al frente, pícaro, el conductor arremetió: "Te tengo que hacer una pregunta, leí en todos lados que te separaste…". Sincera y con ánimos de aclarar cualquier tipo de malentendido, la modelo explicó: "No me acerqué con el tema de los ex porque, primero, no tengo muchos ex, tuve veinte años de amor incondicional, entregado y feliz con el padre de mis hijos, que es Matías”.

Antes de cerrar, Barreiro aclaró que tiene una relación amena con Matías y se mostró muy agradecida por lo compartido durante estos años. "Hoy no estamos juntos, pero soy muy agradecida de los años que hemos tenido. No lo considero como ex porque no tengo uno nuevo, así que no me sentí identificada con la consigna. Disculpame ¿necesitás algo más?”, concluyó, fulminante.

