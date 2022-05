La llamativa reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por los mensajes de Armando Mena Navareño

Apostando al matrimonio con Mauro Icardi, en los últimos días, Wanda Nara habría recibido mensajes de Armando Mena Navareño, última pareja de China Suárez. Pero al ser consultada por el tema, llamó la atención su reacción.

"Algunas cosas se las consulto a Wanda. Después me clava el visto. Pero la información la tengo. Tengo un textual de un amigo de Wanda. 'Armando está tiroteando a Wanda'. Wanda de esto no me contestó absolutamente nada", empezó contando Luli Fernández en Socios del Espectáculo.

Luego, la panelista expuso la actitud de Nara que la sorprendió: "Armando le habría mandado varios mensajes, muy tiroteadores. A mí lo que me sorprendió fue el silencio de Wanda, porque todos sabemos que no la quiere a la China Suárez. Yo pensé que me iba a contar todo, pero no me respondió".

PICANTE COMENTARIO DE KARINA IAVÍCOLI

Tras escuchar con atención la explosiva información que desarrolló Luli Fernández, Karina Iavícoli descolocó a sus compañeros con un picante comentario.

"¿Mirá si a Wanda la gusta Armando? Está lindo. Como dice que no lo perdonó (a Icardi), se puede dar un gusto con Armando. Para nosotros sería espectacular", dijo la panelista.

Sin embargo, Mariana Brey no coincidió y dejó entrever que Mena Navareño no sería el tipo de hombre que le gusta a Nara: "Chicas, ¿la ven a Wanda con Armando?".