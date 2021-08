Llamativa reacción de Jorge Rial cuando le preguntaron por las declaraciones de More sobre Silvia D'Auro: partió sin dar declaraciones

En 2012 Jorge Rial y Silvia D´Auro pusieron punto final a una relación de 21 años y dejaron en una situación por demás incómoda a Rocío y a Morena, las hijas que adoptó el matrimonio, que debieron irse a vivir con el periodista ante la supuesta negativa de ella a continuar con el vínculo. Esto hizo que la mamá de Francesco Benicio revelara hace algunas semanas su intención de llevar a la empresaria ante la Justicia con el fin de “que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo”.

“Una mamá no es lo que ella fue conmigo. Podría hablar, pero perdonarla me parece medio imposible. (…) ella nos había cambiado a mi hermana y a mí por plata”, dijo hace algunos días en Los Ángeles de la Mañana, en referencia al supuesto arreglo que tuvo D´Auro con su ex. Interesados en saber qué opina Jorge Rial acerca de la decisión de Morena, un cronista de la revista Paparazzi se acercó al edificio de Radio 10, donde el creador de Intrusos conduce Argenzuela.

Según afirma la nota del mencionado sitio, Rial “saludó amablemente a Alejandro Carra apenas advirtió su presencia en el ingreso de la emisora”. Sin embargo, cuando el periodista se enteró de que el cronista de la revista de la que fue dueño, en parte, hasta 2019, quería saber sobre las declaraciones de Morena hacia su ex, reaccionó de manera inesperada.

De acuerdo al cronista, “Rial ya no dijo nada. Ni siquiera volvió mirar. Apuró el paso, ingresó a la camioneta de alta cilindrada que tenía estacionada ahí nomás y sin mediar palabra ni saludo de despedida pegó el portazo”. De esta manera, el éxconductor de TV Nostra dejó sentado que no piensa hablar de la decisión de Morena de llevar ante la Justicia a Silvia D´Auro por haber dejado de lado su crianza.