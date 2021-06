Llamativa reacción de Claudia Fontán cuando le preguntaron si su polémica en MasterChef fue editada por la producción

En una entrevista que Claudia Fontán le dio a Intrusos se refirió a la controversia que tuvo en MasterChef Celebity por levantar comida del piso, se lamentó por lo que pasó y explicó por qué negó todo cuando fue confrontada. Una pregunta de Rodrigo Lussich hizo que la actriz deje un margen de dudas acerca de si su polémica no fue más que un montaje en la edición.

“Yo sentí que no había puesto esa salsa en la torta. Para mí no lo había puesto del piso”, aseguró la comediante, haciendo que el conductor de Intrusos le haga una picantísima consulta.

“Hay una convicción tuya de que no lo juntaste del piso y el armado del reality hizo que quedara como que lo levantaste del piso, básicamente”, señaló el periodista, mientras Claudia tras el barbijo parecía asentir y hacía gestos más de aprobación que de rechazo a las palabras del animador.

Lussich: "Vos sabés que no lo levantaste del piso, pero se armó para que quede como que fue así". G-plus

“Vos sabés que no lo levantaste del piso, pero se armó para que quede como que fue así. Es lo que yo interpreto de lo que estás diciendo”, aseveró Rodrigo y la concursante del reality dio una respuesta tibia tras un llamativo silencio. “No, no. No tengo idea cómo es la cocina… Yo lo único que sé es que sigo cocinando, que le pongo la mejor y que trato de defenderme cocinando”, enfatizó.

Más sobre este tema Letal definición de Lussich contra los jurados de MasterChef por la polémica de Claudia Fontán: "Son tres soberbios que humillaron a una mujer"

“¡Soy muy prolija! Soy intachable en eso, pero acá te pasa eso”, concluyó Claudia Fontán, destacando su conducta en la cocina más allá del controversial momento que vivió en MasterChef Celebrity.