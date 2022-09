Lizy Tagliani le dio un beso a Pedro Alfonso en ¿Quién es la Máscara? y Wanda Nara reaccionó picante

Wanda Nara reaccionó picante en ¿Quién es la Máscara? luego de que Lizy Tagliani le diera un beso a Pedro Alfonso, después de ser descubierto en el reality de Telefe.

"Estás increíble, no te tenía cantando. A mí no me saludaste, te voy a saludar, amigo de la familia", le dijo la empresaria al productor y actor tras darse a conocer su identidad.

Por su parte, Pedro aprovechó para explicar: "Quiero aclarar algo que pasó al principio… cuando tiré el beso en la primer canción era para Lizy y lo agarraste vos".

"Ya lo sé, por eso ahora me revindiqué y logré que mi amiga, si ganara, tuviera su merecido", retrucó Wanda, y Natalia Oreiro acotó: "¿Entonces que viene ahora, un pico?".

"Hola Lizy, llegó el momento", le dijo el marido de Paula Chaves a Lizy, en plena escena romántica, y ella sumó algo de humor al momento: "Hola, sí, no sé cómo lo va a tomar Pau…".

"¡Amiga traicionera, eh!", lanzó filosísima Nara en el momento del beso entre Pedro y Tagliani que dio que hablar en la noche del reality show.

Más sobre este tema Tremenda reacción de Wanda Nara cuando la compararon con China Suárez por el rumor de romance con L-Gante

PEDRO ALFONSO SORPRENDIÓ A SUS HIJOS AL APARECER EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Pedro Alfonso contó tras ser descubierto en ¿Quién es la Máscara? que sus hijos no sabían que era él quien estaba debajo del súper traje.

"Me animé, me gustó. Además que mi hija es fanática de Oli, y no tiene que ni idea que estoy acá. Una de las cosas por las que quise estar acá es por ellos", dijo el actor.

"Se están enterando ahora. Gracias Paula", comentó entonces Natalia Oreiro y la pareja de Paula Chaves cerró: "Era papá".