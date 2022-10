Lizy Tagliani sorprendió a Wanda Nara con un conmovedor posteo tras su picante cruce en redes: su reacción

Un fuerte comentario de Wanda Nara burlándose del look de Lizy Tagliani en las redes llamó mucho la atención.

Más la respuesta de la conductora, que subrayó muy picante que por lo menos ella luce igual que en la foto, refiriéndose a los filtros que la empresaria usa en Instagram.

Después de este picante ida y vuelta que protagonizaron las integrantes de ¿Quién es la máscara?, Lizy posteó una foto de Wanda y le dedicó una conmovedora dedicatoria.

DULCE POSTEO DE LIZY TAGLIANI A WANDA NARA TRAS SU FUERTE CRUCE

"Es como la virgencita del tiempo, en cada casa el color con que se la mira es distinto, pero les aseguro que es de uno solo y original, color Wanda".

Lizy: "Está pendiente de todo, es tan especial, es una madraza, está atenta a cada necesidad de sus peques" G-plus

"Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemí no tenía, una complicidad con unas formas y un humor que me encanta, pero que no con todos se puede porque es picante".

"No deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte y ni hablar su familia... Está pendiente de todo, es tan especial, es una madraza, está atenta a cada necesidad de sus peques, obvio que como muchas madres dirán...".

"Pero siendo lo que es podría ser la mamá de Angélica de los Rugrats y, sin embargo, es Marge de los Simpson, no deja un instante a sus bebés".

"Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira para ser la hermana de Wanda, sé que seríamos buenas hermanas", le dedicó Lizy a Wanda, que también le obsequió tiernos posteos a sus otros compañeros.

CARIÑOSA REACCIÓN DE WANDA NARA AL POSTEO DE LIZY TAGLIANI

Sensibilizada, Wanda le agradeció a su amiga por sus tiernas palabras.

Wanda: "Me hiciste llorar, te quiero mucho, con el alma. Sos mi hermana" G-plus

"Me hiciste llorar, te quiero mucho, con el alma. Sos mi hermana", le contestó, súper amorosa.

¡Buenas amigas!