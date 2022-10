Lizy Tagliani se quebró con una canción en ¿Quién es la máscara?: "Exorcicé un montón de pequeñas tristezas"

Se acerca el final de ¿Quién es la máscara? y Lizy Tagliani sigue última en la tabla de los “investigadores” por su único acierto, pero eso no le impide ser el alma mater del grupo con su habitual alegría, aunque este domingo se conmovió a más no poder.

En la modalidad de dúos que presentó Natalia Oreiro este fin de semana, Therry el perro y Luz la luciérnaga se unieron para interpretar Tan solo tú de Franco de Vita, conmoviendo a más no poder a los “investigadores”.

“Ahhhhhh… ¡Qué belleza, cuánto romance! ¡Qué divina la interpretación! ¡Mirá el amor que nació acá, como la toca el perro!”, los felicitó Natalia Oreiro. “Habla de un amor imposible la canción”, señaló Wanda Nara.

LA EMOCIÓN DE LIZY TAGLIANI AL ESCUCHAR UN TEMA DE FRANCO DE VITA EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

“La verdad es que yo no les quiero secar la planta a todos, pero la verdad es que me han hecho emocionar muchísimo. No he tenido unas buenas semanas en este tiempo, y la canción habla un poquito de los amores imposibles”, dijo Lizy al dar su devolución a los participantes.

“Y no hay amores imposibles. Lo que nos cuesta es entender que no siempre el amor está presente o está al lado. A veces es energía que nos acompaña, y solo hay que saber identificarlo y disfrutar de esos momentos”, agregó la “investigadora”, con la emoción a flor de piel.

“Y me encantó escuchar esta canción y que me ayuden a exorcizar un montón de pequeñas tristezas que no me cambian. Espero que esto no me saque muchas arrugas, así que de corazón ‘Gracias’”, cerró Lizy, mientras Therry caminaba hacia ella para abrazarla, diciendo: “Lo que te toque en la vida, tenés que disfrutarlo”.

“Llevátelo”, le recomendó Oreiro, a lo que Lizy le respondió: “Me viene bárbaro, para reemplazar a la Tati”, en referencia a la perrita que perdió hace algunos días. “Lizy vos sos nuestra alegría, y tu energía es hermosa. Aunque a veces te pasen cosas, cuando llegás acá lo único que nos das es amor, aunque debe ser difícil estar siempre de buen humor”, cerró la conductora.