Lizardo Ponce mandó al frente a Jimena Barón y dio detalles de su cita con un hombre que fuma habanos: "Por eso se quedó sin voz"

El lunes por la noche, Jimena Barón asistió a La Academia para cumplir con su rol de jurado con un hilo de voz, producto de su eufórico festejo por el campeonato de la Selección Argentina en la Copa América.

Sin embargo, el malestar vocal de la artista tenía otro pícaro motivo detrás y su amigo Lizardo Ponce la mandó al frente en vivo en ShowMatch, tras ser consultado por Marcelo Tinelli por los encuentros que tuvo con Jimena este último fin de semana.

"No está de novia, pero encontró a alguien que dijo '¡apa!'. No es futbolista. Es alguien que fuma habanos y ella se queda sin voz", dijo el periodista y participante de La Academia, bajo la amenazante mirada de Barón, quien a distancia imploraba que no “ventile” más detalles de su salida.

Interesado en la vida sentimental de la jurado, Tinelli le preguntó: "Jime, ¿estuvo con este señor que fuma habanos? ¿Estuvo charlando con él?". Con picardía y aún con poca voz, Barón contestó sin entrar en detalles: "¿No ves la voz que tengo por hacerme la canchera?".

Ante la respuesta de la artista, el conductor le pidió a Lizardo Ponce más datos del hombre que está conociendo Jimena Barón, pero cuando el participante escuchó que su amiga expuso que él tampoco estaba solo, optó por llamarse a silencio: "No lo conozco, lo vi de lejos. No es grande. No sé el nombre, no sé quién es".