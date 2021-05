Listorti salió con todo al cruce de Andrea Rincón: "No nos poníamos contentos cuando estaba en el piso"

En Hay que ver contaron que la eliminación de Andrea Rincón de MasterChef Celebrity no había sido en silencio. Por el contrario, aseguraron que hubo gritos y reclamos. Hoy la actriz en una nota con el ciclo de mostró enojada por la versión, tuvo fuertes palabras y José María Listorti salió a responderle.

“No entiendo por qué está tan enojada. Le preguntó el notero por lo que pasó en MasterChef”, empezó diciendo el conductor. “Averiguamos. Tenemos gente conocida del canal. Yo trabajé 11 años en ese canal, conozco productores y nos contaron que realmente fue un escándalo”, aseguró.

“Fijate que Andrea no lo negó, se fue por las ramas. No entiendo porque está predicando amor y después se enoja tanto”, lanzó, mientras que las palabras más fuertes fueron por una tremenda frase que soltó la actriz.

“Es como si a la gente le diera bronca. Ese testimonio de que los drogadictos no pueden salir, es porque realmente cuando me vieron en el piso estaban todos contentos y ahora que me ven de pie, hay que tirarme piedras”, había dicho Andrea y a Listorti no le gustó.

“Tampoco estoy de acuerdo con esto de que nos poníamos contentos, o se ponía contenta la gente, cuando estaba en el piso y ahora está triste porque está bien. Yo nunca lo vi. Quizás algún comentario de Twitter, pero creo que el medio la respeta y la quiere”, concluyó José María Listorti sobre el enojo de Andrea Rincón.