Jorge Rial comenzó Intrusos con un explosivo descargo contra América y Luis Ventura, en medio de su escandalosa pelea con el presidente de Aptra por las nominaciones de los Martín Fierro. “No hay nadie de Aptra que me mueva sentimentalmente nada. Algunos tuvieron un paso con mi vida y no lo tienen más, están afuera de mi vida”, comenzó el conductor, furioso.

“Esto es una locura absoluta, agitada desde adentro de este canal. Que desde tu propio canal te agiten esto... y, la verdad, no te da muchas ganas de estar en un lugar hostil. Te dan muchas más ganas de quedarte en tu casa. De decir ‘para qué vas a ir a un lugar en el que me maltratan y hablan de vos’. Hay lugares en los que me tratan mejor que acá”, lanzó sin vueltas Rial.

Y Ciudad se comunicó con la directora de Programación de América, Liliana Parodi, para conocer la verdadera interna de la emisora de Palermo.

-Te llamamos porque, palabras más, palabras menos, Rial amenazó con irse del canal...

-La verdad, no lo escuché porque no estaba en la oficina, pero se había enojado por lo de Aptra.

-Dijo cuatro veces que esto era fogoneado por el canal y que no le daban ganas de ir a un lugar en que lo maltrataran.

-Si, sí, me lo dijo a mí también, pero le dije que no, que nada que ver, que son cosas que a veces se les van de las manos a las producciones que tratan de armar algo para que se siga el juego y, a veces, en el fulgor del debate… pero no, nada que ver.

-¿Pudiste hablar con él entonces?

-Sí, hablamos en un corte y todo bien. Porque todo esto me lo dice a mí. Yo estaba en una reunión y le dije, ‘no, ¡qué canal!’ Son esas cosas que le provocan enojo a Jorge, pero está todo bien.

-¿No hay posibilidad de que se vaya a otro canal?

-¡Ay, por favor!

-Bueno, se lo escuchó muy convencido...

-Ahora voy a escuchar la repetición, pero no se preocupen.

-¿Bajaste alguna directiva a Involucrados para enfriar el conflicto?

-Lo que pasa es que ellos armamos bien el debate de Ventura con los de Aptra y eso estaba todo bien. Pero, en el medio, mezclaron una conversación que habían tenido ayer en el programa de Jorge y eso le molestó.

-¿Y diste alguna orden?

-Pero sí, obvio, les dije que no me generen problemas entre los programas. Está todo en orden. Son cosas de la vida.