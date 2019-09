Leticia Siciliani piropeó a Flor Torrente y De Brito la apuró en vivo: "Sería hermoso que se pongan de novias"

El Súper Bailando 2019 reunió en un mismo trabajo a Griselda Siciliani (41) con Florencia Torrente (31) y las especulaciones sobre el cara a cara de las participantes en el certamen de Marcelo Tinelli no tardaron en llegar, a raíz de la distante (y a veces tirante) relación de la exmujer de Adrián Suar con Araceli González, también expareja del director de Programación de El Trece. Sin embargo, lejos de cualquier conflicto, entre ellas prevalece la cordialidad y la buena onda.

Mirando el show como espectadora, Leticia Sicilini (27) visitó Los Ángeles de la Mañana y le puso el pecho a todo tipo de preguntas. Incluso a las más picantes de Ángel de Brito, quien no tardó en indagar sobre dicha interna.

"Cuando la ves a Flor Torrente en la pista, ¿qué te pasa?", le consultó el periodista, sin imaginar la pícara respuesta de la actriz. “Es hermosa. No la conozco, nunca la vi personalmente. La vi en el Bailando, pero no me la crucé de frente. Pero me parece muy bella. No le estoy tirando onda, no", disparó Leti, sin contener la risa y logrando una rápida chicana de Ángel. "Sería hermoso que se pongan de novias con Flor. ¿Sabés qué? Tenemos el mejor reality. Imaginate, Araceli, Griselda y Suar. Hermoso".

En la misma sintonía, Siciliani coronó el divertido momento con simpatía: "No, pero es hermosa. Ella me gusta en el Bailando. No sabía mucho de Flor, solo la había visto actuar".