Leticia Brédice acusó a su novio, Federico Parrilla, de maltrato y violencia machista: "Agredís sin parar"

En 2015, Leticia Brédicie (44) participó de Tu cara me suena, programa de Telefe en donde conoció a Federico Parrilla (30), uno de los creadores de las máscaras para las caracterizaciones, y los rumores de romance no tardaron en unirlos a fines de dicho año. Poco tiempo después, la actriz blanqueó su noviazgo.

Desde entonces, la relación de pareja transitó por el ámbito privado, hasta este jueves que Brédice denunció públicamente por violencia machista y maltrato a Federico, a través de tres historias que subió a Instagram.

"Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noche. Respetar. Pendejo con chupines". G-plus

El primero en abordar la delicada situación fue Ángel de Brito, en Los Ángeles de la Mañana: "Leticia Brédice se cansó y publicó esto en Instagram", anticipó el periodista. Luego leyó uno por uno los fuertes mensajes que escribió la artista: "Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche".

Luego, De Brito compartió otra parte del grave descargo de Leticia: "Sé humano, no me entendés. Respetá. Pedís que te busque trabajo. Señor, entienda, respetá". Y completó: "Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noche. Respetar. Pendejo con chupines".

Sorprendido por el proceder de Brédice, Ángel concluyó: "Esto me sorprende porque ella nunca tuvo un escándalo mediático de este estilo. Siempre habló bien de sus exparejas". A lo que Andrea Taboada agregó: "Amigos de la pareja me dicen que tienen una relación de ir y volver, hace más de tres años que salen. Es una relación, no quiero decir tóxica, pero es algo así".