Letal respuesta de Marcela Tauro a Jorge Rial: "Siempre discriminando a las mujeres del medio"

Marcela Tauro recogió el guante y golpeó con dureza a Jorge Rial, quien le dedicó un tremendo tweet por contar su escandalosa pelea con la Negra Vernaci, reparando en el supuesto "problema de dicción" de la periodista.

"Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte", escribió Tauro, sin filtros contra Rial en Instagram Stories.

Y agregó con dureza: "Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR".

No conforme con su descargo, pasados unos minutos, Marcela Tauro amplió su arremetida contra Rial en su red social: "Deseo que tengas más amor, aún del que yo tengo. Intenté arrobarte, pero me tenés bloqueada".

"Soy feliz. Y trabajo con gente que me hace feliz. Tengo una familia hermosa. Un hijo que me adora y un hombre que me ama", aseguró la panelista de Intrusos.

"Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo, @jrial", finalizó Tauro, picante e irónica con Rial.

FUERTE TWEET DE JORGE RIAL CONTRA MARCELA TAURO POR CONTAR SU PELEA CON LA NEGRA VERNACI

Jorge Rial disparó sin piedad contra Marcela Tauro, luego de que su excompañera de Intrusos contara su escandalo pelea con la Negra Vernaci.

"No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien", sentenció Jorge, letal con Tauro.