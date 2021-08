Letal mensaje de Yanina Latorre a Karina Mazzocco, en plena guerra mediática: "Tené ovarios y criticame"

Desde el día del debut de Karina Mazzocco en la pantalla de América con A la tarde, ciclo que comenzó cuestionando a Yanina Latorre por su reacción tras quedar varada en Miami en plena pandemia, la panelista de LAM no perdió la oportunidad de arremeter sin filtro contra la conductora, dado que suele ser tema corriente en el ciclo de Mazzocco.

Pese a las diferencias que tiene con Débora D’Amato, panelista del programa de América, Latorre destacó los gestos de defensa que tuvo con ella. Sin embargo, el jueves pasado, Ángel de Brito sorprendió a su compañera al contar que una persona del medio la había criticado duro y Yanina, sin saber de quién se trataba, no dudó en apuntar filosísima contra Mazzocco.

"¡Me estoy calentando! Débora D’Amato no es, me está defendiendo bastante en el programita ese que trabaja y me pegan a diario ¡Igual yo no me amigué! ¡Tengo un rencor!", comenzó diciendo Yanina, intrigada.

"La conductora trabaja de linda. Me manda las metáforas esa de la luciérnaga. ¡Dame, criticá, tené ovarios para criticar, reina! ¡Hablabas de sexo y consoladores y te da miedo pegarme!". G-plus

Atento a su reacción el conductor de LAM le remarcó "programa". Pero Yanina sostuvo su postura y disparó contra Mazzocco: "Para mí, programita… Bueno, programa, con la conductora que trabaja de linda, que me manda las metáforas esa de la luciérnaga. ¡Dame, criticá, tené ovarios para criticar, reina! ¡Hablabas de sexo y consoladores y te da miedo pegarme! Débora me defiende con cosas coherentes, no porque me chupe las medias. Igual la odio, pero lo tengo que rescatar algo y me da pena que ella esté trabajando ahí".