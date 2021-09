Leo García sufrió una brutal golpiza por parte de un grupo de homofóbicos: "Le tiré una onda gay y así respondieron"

Leo García sorprendió al postear en sus redes sociales impactantes fotos de una brutal golpiza que sufrió de parte de una patota de homofóbicos que le habrían pegado tras conocer su orientación sexual.

"Esto no es maquillaje... Así me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde vivo. Hablé con un chico y le tiré una onda gay; así respondieron", expresó el músico junto a las imágenes con la cara ensangrentada.

Indignado, repudió la homofobia que sufrió y declaró que este país, Argentina, está "maldito".

Más sobre este tema Escandalosos mensajes xenófobos de Leo García contra los colombianos y venezolanos: "Vayan a perrear a su país, hijos de p..."

"El chico que me pegó pensó que por ser homosexual yo estaba molestando. Hay homofobia, este país no cambia más. ¿Qué importa quién ganó? ¿Qué importa quién perdió? La homofobia no para más. A mí me pegaron por eso. ¿Saben qué quiero? Morirme. ¡Este es un país maldito!", sentenció.

Y habló a fondo de la brutal golpiza que padeció en su barrio.

"Si ustedes me quieren tienen que defenderme. Miren cómo me pegaron. ¿Por qué? No tengo palabras y no quiero acusar a nadie porque no me dolió, pero me hicieron esto. Me pegaron porque volví a un kiosco que queda al lado de El Gran Capitán. Yo volví y así me pegaron", sumó.

Antes de cerrar, aclaró que no sabe quiénes le pegaron pero que él, pese a lo que sufrió, se la banca y seguirá mostrándose auténtico.

Más sobre este tema Leo García: "Siempre tuve el sueño de ser uno de los artistas del rock nacional; la subida fue alta y la caída fue dura"

"Esto es cómo me respondió la gente de donde yo nací... ¿Sabés qué? No duele, se resiste. ¡Aguante Jesucristo! Yo voy a seguir adelante y voy a ser un artista popular... Esta gente mala de Rodríguez que me quiso matar, que me hizo sangrar... ¡A mí no me dolió! Me la banco. Esto es el aguante. Quizá necesitaba esto, que alguien me pegara. No estoy drogado, ojalá estuviera drogado. Tomé un poco de alcohol y me pegaron", sumó.

"Me rompieron la cabeza. ¡Esto es sangre! No se puede, no podemos vivir en un país así. Es muy triste vivir en este país. Estamos terribles, no sé por qué la gente tiene tanta maldad", cerró, triste e indignado.