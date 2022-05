Layús recordó el escándalo de la China Suárez con Pampita y Vicuña: "Todos le creímos y a los dos meses estaban de la mano"

A fines de 2015, Pampita puso en el grito en el cielo cuando afirmó que encontró a su ex, Benjamín Vicuña, en una situación muy íntima con la China Suárez en el set de filmación de El hilo rojo, en una situación que involucraba una manta de Nepal y una palta.

En Intrusos, Yanina Latorre recordó su propio drama persona cuando Natacha Jaitt filtró fotos de Diego Latorre en su casa, aunque resaltó que ella “decidió perdonarlo”. “Pensé en mi compañero, en mi amigo, en mi hermano. Hace treinta años que vivimos juntos”, recordó.

“Yo no se lo perdoné totalmente porque si nos peleamos se lo reprocho. Pero no estoy enojada porque a mí el polvo o el cuerno sexual no me molesta, es la exposición. Igual que hizo icardi: ¿por qué no borró los mensajes?”, dijo, comparando su escándalo con el Wanda gate.

PABLO LAYÚS RECORDÓ SU EXPERIENCIA COMO CRONISTA CON LA CHINA SUÁREZ EN EL ESCÁNDALO CON PAMPITA Y VICUÑA

“¿Por qué dejó todo ahí para que lo encuentre Wanda? En mi caso fue distinto, fue un bol… porque si lo hacía yo no se enteraba nadie. El problema para Wanda fue la China, porque si hubiera sido yo no le molestaba, porque ella es como una femme fatale que los enamora a todos”, agregó Yanina.

“Quiero decir que a mí me pasó, cuando hicimos el móvil sobre lo que había pasado con el ex de Pampita, cuando contó lo de la manta de Nepal. Y la China tiró una versión que nada que ver; y estábamos todos ahí”, recordó Pablo Layús.

“La verdad es que yo, los camarógrafos, los técnicos, todos, le creímos. Era creíble lo que contó, es más, salimos diciendo ‘¡pobre chica!’. Y a los dos meses estaban de la mano con Benjamín Vicuña", cerro Layús, sobre la verdad del romance entre los actores, que permanecieron juntos por seis años y tuvieron dos hijos en común.