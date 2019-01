KEEP CALM AND...

Más allá del cariño incondicional de sus miles de admiradores que la idolatran en las redes sociales, en 2018 Laurita Fernández (28) se consagró como una artista con todas las letras al ganar el codiciado premio ACE por su protagónico en el musical Sugar. Plantada con más firmeza en su ascendente carrera, la bailarina protagoniza uno de los éxitos de la taquilla en Mar del Plata junto a Federico D'Elía y Victorio D’Alessandro en el teatro Neptuno. Lo que conlleva una gran responsabilidad y un fuerte compromiso de profesionalismo.

Enamorada y en pareja con Nicolás Cabré (38), en plena convivencia en La Feliz, coincidió con un cambio de actitud por parte de la actriz. "Lo que me propuse en esta temporada es no acostarme tan tarde. Evitar las salidas nocturnas. Intento mantener horarios regulares por la voz y para estar bien", le contó a Clarín. Lo que no quita que aproveche para relajarse con Cabré: "Durante el día aprovecho la playa o la pileta. Descanso mucho porque hacer doble función es muy exigente. Si llueve salgo a pasear, a caminar, a merendar o me quedo en casa. Tengo un balcón con vista al mar y es otro mundo. Y a la noche me gusta salir a comer".

“En lo personal estoy muy plena, muy feliz y acompañada. No esperaba este verano ni este presente. Está buenísimo. Nico me acompaña mucho y también vino a descansar. Es la primera vez que convivo con alguien. No sabía lo que era compartir el día a día y me llevé una hermosa sorpresa”, agregó Laurita Fernández. Y tras hablar sobre la convivencia bajo el mismo techo con Nicolás Cabré, resumió: "Me siento muy enamorada y que me encantaría armar mi familia con él".