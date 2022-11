Laurita Fernández reveló el insólito pasado delictivo de Peluca Brusca

Hoy Laurita Fernández está enamoradísima de Claudio "Peluca" Brusca, y por eso se permitió bromear con el pasado delictivo del productor general de Bienvenidos a bordo.

"Él le robaba los diarios a mi tío", aformó la conductora en Socios del Espectáculo.

Con su dedo índice acusador y el ceño fruncido, Laurita mandó al en cana a su novio: "Le leía los diarios gratis, porque en ese momento no tenía para pagarle y quería estudiar periodismo".

"Mi tío se re acuerda de él, era el chico de los pelos que siembre iba a chorearle el diario. Le leía los diarios, no se los pagaba, se los volvía a acomodar y se iba", cerró Laurita Fernández muerta de amor por Peluca Brusca, quien además le robó el corazón.

LAURITA FERNÁNDEZ ACLARÓ CÓMO FUE SU PRIMER BESO CON CLAUDIO PELUCA BRUSCA

"Creo que fui más yo la que le robó el beso", afirmó sonrojada a carcajadas Laurita Fernández al referirse al primer gesto romántico que tuvo con Claudio "Peluca" Brusca.

"El primer beso fue el que salió en todos lados, y eso para mí fue un montón", continuó.

Por último, Laurita Fernández se sinceró sobre su reacción en frío tras besar a Claudio "Peluca" Brusca: "Me desperté el sábado y dije '¿qué hice?' Yo fui una adolescente. Cuando me desperté tomé consciencia de lo que podía llegar a suceder, pero dije 'ya está'. Yo le decía a él que no entendía que nos iban a poner de novios en un día. Él después me fue entendiendo lo que le decía. Pero nuestro vínculo fue avanzando de una manera que no me hizo sentir incómoda".