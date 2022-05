Laurita Fernández reveló cuál fue su primer trabajo y sorprendió a todos

Hoy por hoy, Laurita Fernández es muy feliz al frente de la conducción de Bienvenidos a Bordo (eltrece) y disfruta de su sólida carrera en los medios.

Sin embargo, se hizo de abajo. Si bien trabaja de bailarina desde chica, reveló que para llegar a fin de mes había sumado una "changa" de fin de semana.

"Siempre me inculcaron trabajar cuando querés algo. Y por eso di todo con la intención de que eso suceda. Si no se daba, tenía un plan B, pero no me iba a quedar con la sensación de no haberlo intentando”, reflexionó Laurita en diálogo con TN Show.

DE QUÉ TRABAJABA LAURITA LOS FINES DE SEMANA PARA LLEGAR A FIN DE MES

"Trabajaba de bailarina y no llegaba con la plata a fin de mes. Por eso, empecé a hacer animación en fiestas los fines de semana, cuando tenía libre. Ahí me empezó a encantar la conducción”, cerró Laurita, rememorando el inicio de sus más grandes pasiones, bailar y conducir.

