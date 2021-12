Laurita Fernández le respondió fuerte a Estefi Berardi: "Si quiere quilombos para tener repercusión que conmigo no cuente"

La anécdota que Estefanía Berardi contó sobre el supuesto pedido de Laurita Fernández cuando compartían Combate, para se cambie de ropa así no coincidían los colores, y la posterior revelación de la supuesta furia de la exconductora del reality, generaron la réplica de Laurita.

"No tengo nada que decir. ¿Que estoy furiosa? ¡Furiosa cero! Con nadie", afirmó en exclusiva en diálogo con Ciudad luego de que Estefi asegurara que Laurita le había escrito muy enojada.

Luego, Laurita hizo un breve y contundente descargo contra Estefi: "Si alguien quiere quilombos para tener repercusión, o no sé qué, que conmigo no cuente".

EL RELATO DE ESTEFI BERARDI QUE HIZO REACCIONAR A LAURITA FERNÁNDEZ

El martes, Estefanía Berardi había contado en Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine): "Cuando estaba en Combate de notera, ella conducía en ese momento y yo estaba en las partes donde ella no estaba. Pero en el vivo, cuando caía al piso, capaz que a ella no le gustaba que haya otra chica con el mismo color de su ropa en cámara".

"Entonces me mandaban a cambiarme. Era por el color, no quería que usara el mismo color. Tenía que bajar a vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba", continuó.

Así fue que Estefi Berardi cómo había intentado coordinarse con Laurita Fernández para evitar las coincidencias fashion: "Ella me decía 'mandame un mensajito y pregúntame y yo te digo qué me pongo', para saber, pero después no me decía. Yo le preguntaba '¿Lau qué te ponés mañana?' y me contestaba 'no, no sé, ni idea'", detalló la panelista.