Laurita Fernández reaccionó luego de que una fan se hiciera un tatuaje de ella y su ex, Fede Bal

Para Laurita Fernández fue una tremenda sorpresa que una admiradora se haya tatuado una foto suya abrazada a Fede Bal en su antebrazo derecho, y reflexionó a carcajadas por ese insólito gesto.

"Yo no me hago responsable", exclamó la conductora de Bienvenidos a Bordo cuando el periodista de Intrusos le preguntó si le pagaría la cobertura del tatuaje dado que ya se separó del hijo de Carmen Barbieri.

De todas formas, Laurita Fernández halagó a Juanita Argento, la joven que además se había grabado a color una imagen de su rostro: "La vi, ¡es una genia!".

LOS CONSEJOS AMOROSOS QUE LAURITA FERNÁNDEZ RECIBE EN LA CALLE

Por otra parte, dado que la chica que se había realizado el tatuaje de su foto abrazada a Fede Bal en el Bailando reveló que se puso muy mal por la separación, Laurita Fernández confesó otras insólitas reacciones con gente en la calle.

"Me pasaba que muchas señoras me querían dar consejos. Me decían 'este no', o 'con este volvé porque era bueno'", arrancó.

Entonces, continuó: "Sí me ha pasado que se acerquen a recomendar".

Para cerrar, Laurita Fernández manifestó entre risas: "¿Si me pasaba con Nicolás Cabré? "¡Me pasaba con todos!".