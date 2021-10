Laurita Fernández publicó su primera foto junto a Nicolás Cabré tras su reconciliación: "Lo di todo"

Este domingo se corrió, después de diecinueve meses de pandemia, la Maratón de Buenos Aires en sus variantes de 21 y 42 kilómetros respectivamente, con miles de participantes. Lo que nadie esperaba era ver entre los asistentes a Nicolás Cabré y mucho menos a Laurita Fernández, que aprovechó la ocasión para mostrarse finalmente en las redes sociales junto a su pareja tras la reconciliación.

“Lo di todo”, escribió Laurita en una fotografía que publicó en sus stories de Instagram luciendo una medalla con la marca auspiciante del evento. Sin embargo, en la siguiente postal, Fernández revela que el verdadero dueño de la medalla es Nico Cabré, que la luce orgulloso: “Mentira, no fui yo”, señala la actriz.

Una semana atrás, Ángel de Brito había compartido una fotografía del galán con su pareja corriendo juntos, aunque todavía faltaba el blanqueo por parte de los protagonistas de este romance, que renació hace algunas semanas. "La realidad es que ellos nunca dejaron de verse. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que vuelvan muchos ex", reveló el conductor de Los Ángeles de la Mañana, sobre las idas y venidas de Nicolás Cabré y Laurita Fernández.