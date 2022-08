Laurita Fernández protagonizó un blooper y terminó en el piso de Bienvenidos a Bordo

La idea de Laurita Fernández de hacer una competencia entre dos equipos que iban uno a cococho del otro de cada lado no fue del todo feliz, ya que la conductora de Bienvenidos a Bordo terminó en el piso a carcajada limpia.

"El primero que me toca la mano gana. No gana nada, porque no hay premio, pero gana", explicó Laurita. Aunque de inmediato se rectificó: "Es más. ¿Sabés qué? El primero de los de arriba que me da un beso en el cachete gana".

Por eso, Hernán Drago avanzó rápido con el doble de Cristian Castro y llegaron antes que el Grandote y el imitador de la Locomotora Oliveras, pero no pudieron frenar a tiempo e hicieron trastabillar a Laurita.

Al final, Laurita Fernández pidió ver dos veces la repetición para ver cómo el ganador de la prueba no solo la había besado en la mejilla, sino también la había abrazado.

LAURITA FERNÁNDEZ VOLVIÓ A CAERSE EN LOS OTROS INTENTOS

Lo más gracioso de todo fue que Laurita Fernández hizo que Hernán Drago y el doble de Cristian Castro compitieran contra el parecido a Rodrigo de Paul y Bautista Aráneo otro de sus asistentes.

Esta vez, el empujón contra Laurita fue más fuerte, así también como la carcajada que lanzó desde el suelo. Ah, y el ganador volvió a ser el concursante que cargaba Drago.

"Es la peor idea que tuve", conluyó Laurita Fernández, tras desplomarse por tercera vez.