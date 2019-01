Tras un año en el que el feminismo estuvo muy latente tanto en los medios como en la sociedad, Laurita Fernández brindó uno de los primeros móviles de la temporada donde, entre otras cosas, reconoció que logró dar a conocer su postura gracias a Jimena Barón.

"Yo se lo conté a Jimena Barón esto. Ella me contagió mucho esto de animarme a contar mi postura. Cuando surgió todo el tema del aborto legal yo estaba trabajando en Combate y a mí me daba mucho miedo, mucha vergüenza decir que estaba a favor porque estaba trabajando en un programa para chicos. Pensaba 'no sé cómo se lo tomarán algunas mamás'", comenzó diciendo la protagonista de Sugar en Intrusos.

"Y después entendí que no daño a nadie diciendo lo que pienso o la postura que tengo al respecto. Creo que todas las mujeres tenemos que tener la capacidad de elegir qué hacer y también creo que a veces hay que llegar al otro extremo, ser extremadamente feminista para ser escuchadas y después lograr el equilibrio. Soy partidaria de la igualidad y de que no haya machismo ni feminismo. Pero entiendo que en este momento hay que inclinar la balanza para el lado contrario, para después equiparar las cosas", agregó.

Por otro lado, se refirió a las nuevas generaciones: "Yo veo a mi hermana que es más chica y a sus amigas, y veo a muchos jóvenes que están hablando de esto. Y está buenísimo porque hay muchos nenes y hombres que están creciendo y tienen otra cabeza y otro cuidado".

Por último, expuso sus sensaciones tras escuchar la denuncia por abuso y violación que Thelma Fardín le hizo a Juan Darthés: "Cuando la escuché a ella me puse a llorar mucho en casa. No me pasó nunca que le pasara a alguien cercano, a mí tampoco. Pero sentí que nadie está excento, ni las mujeres de mayor carácter y personalidad. Capaz te pasa y te quedás sin palabras y te tiembla el cuerpo. Cuando la escuché, inmediatamente pensé en mi hermana y fui a hablar con ella".