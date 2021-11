Laurita Fernández habló del rumor de embarazo con Nicolás Cabré: "Ya llegará el momento"

El rumor que afirmaba que Laurita Fernández estaría embarazada de Nicolás Cabré se instaló tras una foto que ella subió de perfil en el Sur.

Recién llegada a Buenos Aires, ella había aclarado que la versión no era cierta pero ahora volvió a dejar bien en claro que por ahora no esperan un hijo juntos.

"Todo el tiempo se habla de que estoy embarazada. Subo una foto a redes y me dicen 'tenés panza de embarazada'. Pero cero, la verdad que no. Ya llegará el momento, por ahora no", afirmó en diálogo con PrimiciasYa.

LAURITA FERNÁNDEZ, FELIZ POR SU RECONCILIACIÓN CON NICO CABRÉ

Además, la bailarina y conductora se mostró feliz por el buen momento en pareja que atraviesa con el actor.

"Con Nico está todo perfecto, estamos tranquilos y disfrutamos de unas mini vacaciones. La verdad que todo muy bien, felices", cerró refiriéndose al viaje en el que compartió la imagen que desató nuevamente el rumor de embarazo.

¡Por ahora, no!